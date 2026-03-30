Pondelok 30. marec 2026Meniny má Vieroslava
Polícia skúmala podozrivý balík v Mochovciach

Mochovce. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Balík presvietili skenerom zamestnanci elektrárne, predmet v ňom pripomínal ručný granát.

Autor TASR
Mochovce 30. marca (TASR) - Podozrivý balík doručený v pondelok dopoludnia do jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO) spôsobil rozruch v priestoroch elektrárne. Balík presvietili skenerom zamestnanci elektrárne, predmet v ňom pripomínal ručný granát. „Podozrenie sa nepotvrdilo. V balíku sa nachádzala náhradná súčiastka do čerpadla, ktorá svojím tvarom pripomínala ručný granát,“ potvrdil pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.

Na mieste zasahovali príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
