< sekcia Regióny
URÁŽKY A ÚDER PÄSŤOU DO TVÁRE: V Zlatých Moravciach napadli seniora
Poškodený po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zlaté Moravce 9. februára (TASR) - Skupina osôb v Zlatých Moravciach počas víkendu slovne obťažovala 66-ročného muža. Jeden člen skupiny ho následne fyzicky napadol a spôsobil mu zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Skupina viacerých osôb napadla staršieho muža v sobotu 7. februára dopoludnia na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach. Najskôr slovne urážali poškodeného, následne ho 20-ročný muž udrel päsťou do oblasti tváre. Poškodený po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.
Poverený príslušník Policajného zboru podozrivého obvinil pre prečin výtržníctva. Vo veci bol spracovaný návrh na vzatie obvineného do väzby.
Skupina viacerých osôb napadla staršieho muža v sobotu 7. februára dopoludnia na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach. Najskôr slovne urážali poškodeného, následne ho 20-ročný muž udrel päsťou do oblasti tváre. Poškodený po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.
Poverený príslušník Policajného zboru podozrivého obvinil pre prečin výtržníctva. Vo veci bol spracovaný návrh na vzatie obvineného do väzby.