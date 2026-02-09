Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
URÁŽKY A ÚDER PÄSŤOU DO TVÁRE: V Zlatých Moravciach napadli seniora

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poškodený po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.

Autor TASR
Zlaté Moravce 9. februára (TASR) - Skupina osôb v Zlatých Moravciach počas víkendu slovne obťažovala 66-ročného muža. Jeden člen skupiny ho následne fyzicky napadol a spôsobil mu zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Skupina viacerých osôb napadla staršieho muža v sobotu 7. februára dopoludnia na Duklianskej ulici v Zlatých Moravciach. Najskôr slovne urážali poškodeného, následne ho 20-ročný muž udrel päsťou do oblasti tváre. Poškodený po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.

Poverený príslušník Policajného zboru podozrivého obvinil pre prečin výtržníctva. Vo veci bol spracovaný návrh na vzatie obvineného do väzby.
