Sninčan sa dopustil nebezpečného vyhrážania so zbraňou

Snina 15. júna (TASR) – Trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky hrozí 68-ročnému mužovi zo Sniny, ktorý sa v nedeľu (14. 6.) podvečer dopustil nebezpečného vyhrážania. Najprv s pištoľou a neskôr s nožom v ruke sa dvom miestnym mužom vyhrážal zabitím. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Podľa jej slov si mal 68-ročný muž v jednom zo sninských pohostinstiev prisadnúť k dvom 47-ročným miestnym mužom. Následne mal z kapsičky prevesenej cez plece vytiahnuť pištoľ a jednému z mužov priložiť k hlave so slovami, že ho zabije. Vzápätí mal namieriť zbraň na hrudník druhého z dvojice a zopakovať slovnú vyhrážku. "Po tomto konaní zbraň odložil naspäť do kapsičky, no vybral z nej nôž, ktorým sa obom mužom vyhrážal, že ak ich nezabije pištoľou, tak potom určite nožom," priblížila incident Ligdayová s tým, že konanie obvineného vzbudilo u oboch ohrozených mužov dôvodnú obavu o ich život a zdravie.



Polícia páchateľa zadržala na mieste činu a následne umiestnila do cely policajného zaistenia. Sninčana tiež obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania.