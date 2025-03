POLÍCIA: Šoféroval bez vodičského preukazu a popíjal počas jazdy pivo

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - V Banskobystrickom kraji odhalila polícia v uplynulom týždni viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Bol medzi nimi i 17-ročného mladíka so zákazom šoférovať, ktorý havaroval do stromu, či 40-ročného muža bez vodičského preukazu, popíjajúceho počas jazdy pivo. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Opitého 17-ročného mladíka odhalila polícia pri dopravnej nehode na ceste medzi Hnúšťou a Rimavskou Sobotou, kde narazil do stromu. "Po nehode nafúkal v prepočte 1,6 promile. Navyše, auto viedol aj napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti," priblížila polícia s tým, že pri nehode nedošlo k zraneniam.



Vodiča pod vplyvom alkoholu zastavila polícia aj na ceste I/16 pri obci Vígľaš v okrese Detva, 40-ročný muž, ktorý nikdy nemal vodičské oprávnenie, nafúkal v prepočte 0,7 promile. "Počas jazdy pokojne popíjal pivo, ďalšiu fľašu mal pripravenú vedľa sedačky," skonštatovala polícia.



Polícia dôrazne apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Pripomína tiež, že následky dopravných nehôd zavinených vodičmi pod vplyvom alkoholu bývajú v mnohých prípadoch tragické.