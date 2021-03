Polícia spacifikovala agresívnu ženu v Moldave nad Bodvou

Košice 16. marca (TASR) - Štandardná hliadková činnosť v Moldave nad Bodvou sa podľa polície pre arogantné správanie ženy zmenila na jej zadržanie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti informuje, že si neprekryla horné dýchacie cesty, nereagovala na ďalšie výzvy a do zasahujúcich príslušníkov kopala. Polícia svojím stanoviskom reagovala na príspevok, keď si celú situáciu z diaľky nafotila iná osoba a skutočný vývoj udalostí podľa jej slov dezinterpretovala. Udalosť prešetria.



Došlo k nej v pondelok (15. 3.) počas výkonu služby v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Hliadka zložená z príslušníka polície a vojaka spozorovala pri autobusovej stanici osobu, ktorá nemala prekryté horné dýchacie cesty. „Policajnou hliadkou bola niekoľkokrát vyzvaná, aby si horné dýchacie cesty prekryla rúškom alebo iným vhodným spôsobom, pretože sa svojím konaním dopúšťa priestupku v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,“ uviedla polícia s tým, že osoba výzvu neuposlúchla.



Podľa nej nereagovala ani na opakované výzvy, aby predložila svoj doklad totožnosti a z miesta sa snažila odísť. „Keďže s hliadkou naďalej nespolupracovala, správala sa drzo a arogantne, bolo rozhodnuté o jej predvedení na obvodné oddelenie s cieľom zistenia totožnosti tejto osoby,“ dodáva KR PZ. Tvrdí, že žena kládla aktívny odpor, kopala do príslušníkov, snažila sa im vytrhnúť a ujsť. Na jej spacifikovanie preto použili donucovacie prostriedky. „Žena však aj naďalej so sebou nadhadzovala, až nakoniec stratila stabilitu a spadla aj spolu s hliadkou na zem. Tam sa ďalej aktívne bránila, snažila sa postaviť, preto jej boli v zmysle zákona priložené služobné putá,“ vysvetľuje.



K zraneniu osoby podľa polície nedošlo ani nebolo požiadané o lekárske ošetrenie. Ženu eskortovali na policajné oddelenie na vykonanie ďalších potrebných procesných úkonov. „Aby však bola celá táto udalosť objektívne prešetrená, riaditeľ KR PZ v Košiciach nariadil v tejto súvislosti vykonanie kontroly príslušnými kontrolnými orgánmi,“ uvádza polícia.