NÁRAZ DO STROMU: Ženu viezli z Pezinskej Baby rovno do nemocnice

Bratislava 19. novembra (TASR) - Utorková dopravná nehoda na Pezinskej Babe si vyžiadala jednu zranenú. Po náraze vozidla do stromu utrpela zranenia spolujazdkyňa. Previezli ju do nemocnice. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Vodič vozidla počas jazdy neprispôsobil jazdu stavu a povahe vozovky, ako ani svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla, pričom následne vozidlo prerazilo zvodidlá, ako aj zvislé dopravné značenie, zišlo mimo vozovky a narazilo do stromu. Pri nehode utrpela 56-ročná spolujazdkyňa zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do jednej z nemocníc," priblížil.



Vodičovi vykonali dychovú skúšku. Skončila s negatívnym výsledkom. "Vyšetrovaním ďalších okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku," dodal hovorca.



Polícia v tejto súvislosti apelovala na vodičov, aby na cestách zvýšili opatrnosť a pozornosť. "Prispôsobte jazdu stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam. Základným pravidlom ostáva - neponáhľať sa. V takomto počasí, na klzkej vozovke, hrozí nebezpečenstvo šmyku," dodala.