Polícia stále pátra po aute, v ktorom Banskobystričan väznil ženu
Autor TASR
Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Polícia v Banskej Bystrici stále pátra po osobnom aute, ktoré súvisí s násilnou trestnou činnosťou z posledných dní. V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc. V kufri hľadaného osobného auta VW T-Cross mal 37-ročný Banskobystričan Andrej väzniť 44-ročnú ženu niekoľko dní. Informovala o tom v utorok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, zverejnila aj fotografiu auta.
„Na prípade naďalej intenzívne pracujeme. Pre prebiehajúce procesné úkony polícia potrebuje dopátrať vozidlo, v ktorom obvinený svoju obeť niekoľko dní väznil a v ktorom malo k skutku dôjsť. Na fotografii vozidla sú založené tabuľky s evidenčným číslom, ktoré boli odcudzené v Banskej Bystrici z iného motorového vozidla. Žiadame občanov, ak by vedeli polícii poskytnúť informácie, ktoré by mohli napomôcť k vypátraniu vozidla, nech ich oznámia na čísle 158,“ uviedla polícia.
Policajtom sa cez víkend podarilo muža vypátrať a zadržať. Vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, prečinmi ublíženia na zdraví, nebezpečného vyhrážania a neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. V nedeľu (17. 5.) obvineného zobral Okresný súd v Banskej Bystrici do väzby.
