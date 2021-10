Polícia stále vyšetruje nedávne požiare v Novom Meste a Ružinove

Bratislava 20. októbra (TASR) – Vyšetrovanie viacerých októbrových požiarov v Bratislave stále pokračuje. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková. Týka sa to požiaru v areáli bývalého podniku Palma na Račianskej ulici v Novom Meste, výbuchu a následného požiaru v jednom z bytov na Ružovej doline a tiež požiaru drevenej ubytovne v Ružinove.



V prípade požiaru na Račianskej ulici vedie polícia trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci. V prípade požiaru na Ružovej doline bolo začaté trestné stíhanie pre nedbanlivostný prečin všeobecného ohrozenia. V prípade požiaru ubytovne je vedené trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Obvinenia konkrétnej osobe zatiaľ podľa polície vznesené neboli.



Rozsiahly požiar v objekte bývalej lisovne, historickej dvojpodlažnej budove v asanácii, vypukol 9. októbra. Spoločnosť Corwin v areáli bývalého podniku chystá developerský projekt, objekt bývalej lisovne v budúcnosti plánoval zachovať a zapracovať do jeho vízie – Palma pre ľudí.



Následne v noci z 9. na 10. októbra došlo k výbuchu a následnému požiaru v byte na siedmom nadzemnom podlaží na Ružovej doline. Hasiči na mieste našli pozostatky jednej osoby, k ďalším úmrtiam ani zraneniam nedošlo. Drevená ubytovňa na ulici Mlynské luhy horela 11. októbra. Požiar v nej vypukol už pred dvoma rokmi a v minulosti si vyžiadal obete na životoch.