NEHODA PRI KOPČANOCH: S autom vošiel do dráhy vlaku

Senica 6. novembra (TASR) - Senickí dopravní policajti vyšetrujú nehodu, pri ktorej sa zrazilo motorové vozidlo Fiat Qubo s osobným vlakom. Nehoda sa stala v nedeľu (5. 11.) v skorých ranných hodinách na železničnom priecestí pri obci Kopčany v okrese Skalica. Vodič, ktorý smeroval na výstavu holubov, pri prejazde cez železničné priecestie bez závor pravdepodobne nerešpektoval svetelné dopravné značenie. Vošiel do dráhy osobnému vlaku smerujúcemu na Kúty, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Po zrážke zostal 77-ročný vodič v aute Fiat zakliesnený. Po vyslobodení hasičmi ho záchranári s viacerými zraneniami previezli do skalickej nemocnice. Okrem dôchodcu sa pri nehode nikto ďalší nezranil, potvrdila Antalová.



Policajti na mieste podrobili rušňovodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť starší vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z odobratej vzorky krvi. V dôsledku nehody policajti uzavreli cestu I. triedy na nevyhnutne potrebný čas. Celková vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na 10.000 eur. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.