Muž v Kežmarku sa vydával za zdravotníka, chcel okradnúť dôchodkyňu

Kežmarok 8. apríla (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu, ku ktorému malo dôjsť 18. februára v Kežmarku. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že podvodník sa snažil od dôchodkyne získať 10.000 eur.



„Neznámy muž zavolal na pevnú linku 81-ročnej pani Anny a predstavil sa ako zdravotný pracovník. Dôchodkyňu oslovil menom i priezviskom a informoval ju, že jej syn je chorý, leží na pľúcnej ventilácii, jeho zdravotný stav je vážny a neodkladne potrebuje liek, presne injekciu v hodnote 10.000 eur,“ priblížila Ligdayová. Oslovená dôchodkyňa však uviedla, že toľko peňazí pri sebe nemá. Muž jej navrhol, aby išla do banky a on jej zavolá taxík.



Ako ďalej opísala hovorkyňa, žene sa táto situácia nepozdávala a volajúcemu povedala, že je podvodník a žiadne peniaze mu nepošle. Muž sa ju aj napriek tomu snažil presvedčiť, aby išla do banky a neukončila hovor. Dôchodkyňa preto zavolala suseda, ktorý tento hovor rýchlo ukončil. Žena následne zavolala synovi a zistila, že je v poriadku. Podľa slov Ligdayovej páchateľovi v tomto prípade hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.