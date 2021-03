Stropkovčan doviezol autom na políciu protitankovú strelu

Stropkov 29. marca (TASR) – Protitankovú strelu doniesol v nedeľu (28. 3.) popoludní na Obvodné oddelenie Policajného zboru (OO PZ) v Stropkove 60-ročný miestny muž. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Prešove Jana Ligdayová, našiel ju počas prechádzky v lesnom poraste v katastri obce Vyšný Hrabovec.



"Predpokladal, že ide o vojenskú muníciu a tak ju naložil do svojho osobného auta a doviezol na políciu. K munícii bol okamžite privolaný krajský pyrotechnik, ktorý určil, že ide o protitankovú strelu Panzerschrenk a túto za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zaistil a následne na bezpečnom mieste zneškodnil odstrelom," povedala Ligdayová.



Polícia apeluje na ľudí, aby pri náleze akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol byť muníciou alebo jej súčasťou, s ním za žiadnych okolností nemanipulovali. Miesto nálezu je potrebné označiť a okamžite to oznámiť na polícii. Munícia napriek jej veku stále môže byť podľa krajskej policajnej hovorkyne funkčná a preto pre človeka životu nebezpečná.