MATKE SA VYHRÁŽAL ZABITÍM: Muž skončil vo vyšetrovacej väzbe

Galanta 4. apríla (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža z okresu Galanta z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody za to, že sa svojej matke vyhrážal zabitím. Pri poslednom incidente v uplynulom týždni museli zasahovať aj príslušníci pohotovostného policajného útvaru (PPÚ). Násilníka obmedzili na osobnej slobode a nakoniec skončil na príkaz súdu vo vyšetrovacej väzbe. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Prípad nahlásila minulý týždeň matka, že z obavy o život utiekla pred synom k susedom, no tam ju dostihol. Nadávky a vyhrážanie mali ženu vystrašiť aj pár dní predtým. V dome sa okrem nej nachádzala aj tehotná žena a ročné dieťa. Operačné stredisko vyslalo na miesto vyjednávačov a pripravení okamžite zasiahnuť boli aj príslušníci PPÚ. Policajtom sa síce podarilo nadviazať s mužom kontakt, no nakoniec veliteľ zásahu rozhodol o nasadení PPÚ," opísala hovorkyňa.



Vzhľadom na skutočnosť, že muž je podozrivý aj v inom prípade z násilnej trestnej činnosti, predložila polícia prokurátorovi návrh, aby bol obvinený stíhaný väzobne. Súd sa s návrhom stotožnil a muža eskortovali policajti cez víkend do výkonu väzby.