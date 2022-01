NEŠŤASTNÁ NEHODA: Terénne auto zrazilo na priechode 60-ročnú ženu

Senica 5. januára (TASR) – Polícia zasahovala pri dopravnej nehode terénneho auta so 60-ročnou chodkyňou, ktorá sa stala v ranných hodinách na Námestí oslobodenia v Senici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



"Chodkyňa mala prechádzať cez osvetlený priechod pre chodcov, keď do nej narazila 52-ročná vodička v aute Jeep. Pri nehode chodkyňa utrpela zranenie hlavy, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici," uviedla Antalová.



Policajti vykonanými dychovými skúškami alkohol u žien nepotvrdili. "Na objasnení presnej príčiny a okolností nehody policajti naďalej pracujú. Opätovne apelujeme na vodičov, aby sa pri zhoršenej viditeľnosti o to viac sústredili na jazdu a všímali si okolie. Najmä v skorých ranných hodinách je na cestách zvýšený pohyb vozidiel, ale aj chodcov. Je preto nevyhnutné, aby vodiči jazdili opatrne a v blízkosti priechodov pre chodcov spomalili natoľko, aby boli schopní včas zareagovať," doplnila policajná hovorkyňa.