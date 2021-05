HROZÍ MU 20 ROKOV ZA MREŽAMI: Tĺčikom zaútočil na spiaceho muža

Bratislava 11. mája (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného Aleksandra zo Srbska, ktorý tĺčikom na mäso zaútočil na spiaceho muža. V dychu mu namerali 2,06 promile alkoholu. Za vraždu v štádiu pokusu mu hrozí 20 rokov väzenia. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.







Obvinený mal spolu s ďalšími osobami minulú sobotu (8. 5.) oslavovať narodeniny na námestí v Senci. Neskôr v priebehu noci prišiel do priestorov opustenej budovy v areáli bývalých ovocných skladov, pristúpil k posteli, kde spal 20-ročný muž, a ozbrojený tĺčikom na mäso ho začal opakovane udierať do hlavy.



"Údermi, ktoré boli smerované do spánkovej oblasti a do oblasti čela poškodeného, mu spôsobil viaceré zranenia. Poškodený muž spolu s ďalšou osobou, ktorá sa v čase napadnutia nachádzala v tejto miestnosti, vyhľadali pomoc a privolali na miesto záchranku, ako aj policajtov. Tí agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode," priblížil hovorca.