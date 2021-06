TRAGÉDIA: Motorkár narazil do traktora, zrážku s ním neprežil

Ilava 17. júna (TASR) – Život 35-ročného motocyklistu si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (16. 6.) podvečer na ceste II/574 medzi Ilavou a obcou Horná Poruba v Ilavskom okrese.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, pri prejazde ľavotočivou zákrutou neprispôsobil motocyklista rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel s motocyklom vpravo do trávnatého porastu mimo nespevnenú časť vozovky. Motocykel sa stal nestabilný, vodič sa vrátil späť na vozovku, prešiel do protismeru, kde narazil do traktora.



„Zrážka mala pre motocyklistu fatálne následky. Zraneniam podľahol na mieste dopravnej nehody. Vodič traktora bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodičovi motocykla bude odobratá krv pri súdnej pitve. Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na asi 5200 eur. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec,“ informuje polícia s tým, že polícia začala trestné stíhanie za prečin usmrtenia.