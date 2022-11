TRAGICKÁ NEHODA: Pri Revúcej zahynuli dvaja ľudia

Revúca 29. novembra (TASR) – Tragická dopravná nehoda medzi Revúcou a obcou Sirk, ku ktorej došlo v pondelok (28. 11.) popoludní, si vyžiadala dve obete. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Podľa polície sa 55-ročný vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla. Z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo cesty, kde ľavou prednou časťou narazil do stromu.



"V aute bol aj 87-ročný spolujazdec, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice, kde zomrel," uviedla polícia.



Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre usmrtenie.