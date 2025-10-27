< sekcia Regióny
TRAJA OPITÍ: V Nitrianskom kraji spôsobili cez víkend vážne nehody
Vodič Volkswagenu Golf zišiel s vozidlom z cesty, prerazil zvodidlá a auto zostalo zakliesnené v rastlinnom poraste.
Autor TASR
Nitra 27. októbra (TASR) - Traja vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili počas víkendu dopravné nehody v Nitrianskom kraji. Policajti odhalili aj ďalších dvoch vodičov jazdiacich s alkoholom v krvi a vodiča, ktorý jazdil v čase zákazu viesť motorové vozidlá. Všetci skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič Volkswagenu Golf zišiel s vozidlom z cesty, prerazil zvodidlá a auto zostalo zakliesnené v rastlinnom poraste. Podľa vyjadrenia polície 44-ročný vodič zapríčinil nehodou pravdepodobne tým, že neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky. Policajti mu namerali v dychu 1,23 promile alkoholu. Počas nehody nebol nikto zranený.
Vodič vozidla BMW 540 nabúral so svojím autom do stĺpa elektrického vedenia. Pri následnej kontrole nafúkal 40-ročný muž 2,23 promile alkoholu. Dve zaparkované autá poškodil 51-ročný vodič vozidla Hyundai Tucson. Vzápätí pri policajnej kontrole nafúkal 1,90 promile. Policajti zistili, že vodič šoféroval v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý má uložený do mája 2027.
