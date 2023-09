Polícia transportovala cudzincov na oddelenia v konkrétnych krajoch

Prešov 9. septembra (TASR) - Cudzinci, ktorých v týchto dňoch môžu vidieť ľudia v uliciach Prešova a v okolí, boli políciou transportovaní na cudzineckú políciu v Košickom a Prešovskom kraji z Veľkého Krtíša. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).



"Policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Prešov sú nápomocní kolegom pri registrácii cudzincov, ktorí sa snažia prejsť cez územie Slovenska do krajín západnej Európy. Cudzinci, ktorých je možné v týchto dňoch vidieť v okolí vami uvedených miest (Prešov, mestská časť Prešova Nižná Šebastová a obec Ľubotice, pozn. TASR), boli transportovaní na cudzineckú políciu v Košickom a Prešovskom kraji a aj na ďalšie oddelenia v rámci Slovenska z Veľkého Krtíša," uviedli z Prezídia PZ.



Polícia ubezpečuje verejnosť, že všetky osoby, ktoré nelegálne prekročili hranice, preveruje vo vnútroštátnych a európskych informačných systémoch. "Okrem nich využívame aj ďalšie mechanizmy, vďaka ktorým vieme spoľahlivo zistiť krajinu ich pôvodu. Väčšinu, 96 percent zachytených cudzincov tvoria štátni príslušníci Sýrie, ktorí sú v zmysle platnej európskej legislatívy nevyhostiteľní, pretože v ich domovskej krajine sú vojnové konflikty a nie je možné ich tam navrátiť," konštatuje polícia s tým, že cudzinci u nás nežiadajú o azyl, odmietajú zostať na území Slovenska a snažia sa dostať do krajín západnej Európy.



"Nelegálna migrácia je síce na vzostupe, no aj napriek tomu polícia neeviduje narušenie verejného poriadku zo strany týchto cudzincov. V prípade akéhokoľvek narušenia je polícia pripravená ihneď konať, a to aj na základe oznámení na linku polície 158, respektíve 112. Situáciu pozorne monitorujeme a podnikáme kroky aj na medzinárodnej úrovni," dopĺňa polícia.



Polícia tvrdí, že v boji s nelegálnou migráciou prijíma i ďalšie kroky, okrem iného bola vo štvrtok 31. augusta podpísaná dohoda medzi Prezídiom Policajného zboru (PZ) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií.