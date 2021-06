Trnavčanka jazdila s viac ako 3,6 promile alkoholu

Trnava 11. júna (TASR) – Vodičku s viac ako 3,6 promile alkoholu zastavili policajti v Trnave. Na jej jazdu po meste upozornili vo štvrtok v nočných hodinách telefonicky Trnavčania. Najskôr jazdila s vozidlom Citroën po Rybníkovej ulici, vzápätí na Clementisovej ulici spôsobila dopravnú nehodu, no v jazde sa snažila pokračovať. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



„Policajti 44-ročnú ženu ihneď podrobili dychovej skúške, pri ktorej jej namerali 1,74 mg/l alkoholu v dychu, čo je 3,68 promile. Hliadka ženu musela podopierať, na mieste navyše zistila, že jazdila bez vodičského preukazu. Policajti ju zadržali a eskortovali do cely policajného zaistenia, kde si počká v tzv. super rýchlom konaní na rozhodnutie o vine a treste,” uviedla Linkešová.



Pri nehode spôsobila žena škodu nielen na aute, ktoré riadila, ale aj na modrom VW. Trnavčanka je podozrivá z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



„Polícia upozorňuje, že v takomto stave je absolútne neprípustné, aby si niekto sadol za volant. Ak ste pili alkohol, požiadajte o pomoc na presun iné osoby, ktoré sú triezve. Zároveň apelujeme aj na spolujazdcov, aby si v žiadnom prípade nesadali do auta k vodičovi, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Požiadavku smerujeme najmä na partie mladých ľudí, ktorí vo víre zábavy zabudnú na všetky zábrany a nemyslia na dôsledky,” doplnila policajná hovorkyňa.