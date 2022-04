Vodiči, pozor: Tunel Šibenik bude počas víkendu uzavretý

Levoča 22. apríla (TASR) - V noci z piatka na sobotu (23. 4.) dôjde k plánovanej úplnej uzávierke diaľnice D1 v úseku Levoča – Spišské Podhradie vrátane tunela Šibenik. Počas uzávierky bude v tuneli prebiehať jeho údržba. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Úsek D1 Spišské Podhradie - Levoča, smer Poprad, vrátane ľavej tunelovej rúry tunela Šibenik bude uzavretý v piatok od 22.00 h do nedele (24. 4.) do 16.00 h.



"Obchádzková trasa povedie po ceste I/18 od okružnej križovatky Spišské Podhradie po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča," uvádza polícia.



Úsek D1 Levoča - Spišské Podhradie, smer Prešov, vrátane pravej tunelovej rúry tunela Šibenik bude uzavretý v čase od soboty polnoci do 18.00 h v nedeľu. Obchádzková trasa povedie po ceste I/18 od okružnej križovatky na privádzači D1 Levoča po okružnú križovatku Spišské Podhradie.