U dvoch Trnavčanov našli v pivnici 9200 dávok heroínu

Trnava 13. decembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch Trnavčanov vo veku 34 a 42 rokov, ktorí boli dílermi drog. Počas prehliadky u nich objavili 9200 dávok heroínu. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.



"Kriminalisti mali mužov v hľadáčiku už niekoľko mesiacov. V pivnici bytového domu na trnavskom sídlisku mali drogy vážiť a deliť do vreciek. Tie potom mali predávať ďalším osobám v okrese," uviedla. Polícia vykonala domovú prehliadku v pondelok (11. 12.) popoludní. Zaistila množstvo stôp, medzi ktorými bolo okrem viacerých plastových vreciek, striekačiek a digitálnej váhy aj 11 zauzlených gumených rukavíc. Obsahovali viac ako pol kila hnedého prášku. Analýza potvrdila, že išlo o heroín. Za predaj drogy na trhu by sa dalo zinkasovať viac ako 19.300 eur.



"Mladšiemu z mužov, ktorý bol už za obchodovanie s drogami v minulosti právoplatne odsúdený, našli pri osobnej prehliadke aj plastové vrecká s kryštalickou látkou. Experti zistili, že ide približne o 200 dávok pervitínu," doplnila polícia. Policajti dvojicu zadržali a umiestnili do ciel policajného zaistenia. Vyšetrovateľ obom vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň podal podnet na ich väzobné stíhanie, hrozí im trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.