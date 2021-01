OBCHODOVAL S DROGAMI: U Seničana našli vyše 3500 dávok marihuany

Skalica 13. januára (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi je obvinený 25-ročný Seničan. Policajti u neho našli marihuanu, z ktorej by sa dalo vyrobiť viac ako 3500 bežných dávok. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Polícia ešte v októbri zastavila jeho auto pri hraničnom priechode medzi obcou Sudoměřice a mestom Skalica. Pri kontrole sa im priznal, že vezie takmer dvojkilové igelitové vrece plné sušenej marihuany, ktoré im dobrovoľne aj vydal," uviedla hovorkyňa. Okrem neho mal Seničan pri sebe aj menšie igelitové vrecúško a plechovú nádobku s rovnakým obsahom. Policajti všetko zaistili a poslali na expertízu do Bratislavy. Ak by marihuanu predal, mohol na čiernom trhu získať viac ako 17.000 eur.



"Vyšetrovateľka muža obvinila, je stíhaný na slobode a za spáchaný skutok mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov," dodala Antalová.