Polícia ubezpečuje, že rodinnú tragédiu v Michalovciach vyšetruje

Michalovce 3. februára (TASR) – Polícia ubezpečuje verejnosť, že na prípade rodinnej tragédie v Michalovciach, po ktorej boli nájdené štyri telá bez známok života, naďalej intenzívne pracuje. Uviedla to v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová v súvislosti s medializovanými správami, že polícia neposkytuje k prípadu žiadne informácie a ani neinformuje o príčine smrti nebohých.



"Vzhľadom na to, že ide o viac obetí, ale aj s ohľadom na to, že medzi obeťami boli dve deti, musí polícia k poskytovaniu informácií pristupovať veľmi citlivo. Policajti sa dôkladne zaoberajú všetkými okolnosťami, za ktorých k spáchaniu tohto skutku došlo, vrátane zistenia motívu a spôsobu, akým bol daný skutok spáchaný a jeho následnej analýzy a vyhodnotenia," uviedla Ivanová s tým, že doposiaľ polícia nedisponuje výsledkami znaleckých skúmaní.



Pripomenula ďalej, že vyšetrovanie akejkoľvek a tejto rodinnej tragédie obzvlášť je mimoriadne rozsiahle, náročné a vyžaduje si maximálne sústredenie. "Cieľom Policajného zboru nie je veci tajiť, ale naopak, po dôkladnom a úplnom vyšetrení a objasnení o skutku verejnosť informovať, aby sme tak predišli zbytočným špekuláciám a konšpiráciám. Preto poskytovanie akýchkoľvek, hoci aj čiastkových, informácií neprispieva k rýchlosti objasnenia, ale môže zmariť alebo sťažiť ďalšie vyšetrovanie," dodala hovorkyňa.



Štyri telá bez známok života našli 17. januára v jednom z bytov v Michalovciach. Obhliadkou miesta činu začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin obzvlášť závažného zločinu vraždy.