Polícia pripomína, aby vodiči po nehode nepostávali pri autách

Trnava 8. augusta (TASR) - Diaľniční policajti riešili v nedeľu (7. 8.) po 20.00 h nehodu na rýchlostnej ceste R1. Asi šesť kilometrov pred Trnavou 40-ročná žena autom Škoda Fabia narazila v kolóne do zadnej časti Audi. Náraz poškodil obe autá, nehoda spomalila situáciu na R1. Krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová upozornila, že účastníci nehody sa dopustili pochybení.



"Vystúpili zo svojich áut a celý čas postávali pri nich. Už v minulosti sme boli svedkami podobnej nehody, pri ktorej došlo práve pre postávanie pri autách vzápätí k ďalšej nehode, ktorá mala tragický koniec," uviedla. Polícia apeluje, aby účastníci po kolízii čo najrýchlejšie opustili vozidlá a išli mimo cestu do bezpečia a tam počkali na príchod policajnej hliadky.



V tomto prípade si to podľa Linkešovej odniesli len plechy. Spolujazdkyňa v Škode Fabia vo veku 70 rokov bola prevezená do nemocnice na ošetrenie. Z dôvodu nedodržania bezpečnej vzdialenosti uložili policajti za priestupok vinníčke pokutu.