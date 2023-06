Košice 20. júna (TASR) - Polícia ukončila vyšetrovanie dvoch tragických nehôd v Košickom kraji. V oboch prípadoch došlo k smrti účastníkov premávky bez zavinenia inej osoby. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že k prvej nehode došlo ešte 28. novembra 2022 v Trebišovskom okrese.



"O život prišiel vtedy 53-ročný muž a výsledky vyšetrovania vtedy preukazovali, že po zrážke ho auto zachytilo o podvozok a vlieklo v smere na mesto Kráľovský Chlmec až do obce Pribeník. Pred jedným z domov došlo k uvoľneniu chodca spod vozidla a ten ostal ležať na ceste. S vozidlom, ktoré malo do chodca naraziť a následne ho vliecť niekoľko kilometrov, však jeho vodič z miesta odišiel, a tým si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, mužovi neposkytol prvú pomoc, ani ju neprivolal," uviedla hovorkyňa. Policajti začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom neposkytnutia prvej pomoci a po vodičovi i vozidle pátrali. Na základe svedeckých výpovedí a vyšetrovania trebišovských kriminalistov sa zistilo, že šlo o šoféra z Rumunska, jeho vozidlo zaistili.



"Výsledky znaleckého skúmania a pitvy preukázali, že nebohý mal v čase dopravnej nehody v organizme 2,68 promile alkoholu. Poranenia, ktoré utrpel nasvedčovali, že bol vozidlom zachytený v ležiacej polohe," dodala Ivanová. Na základe získaných výsledkov znaleckých skúmaní a dôkladnej analýze poverený vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, keďže k usmrteniu chodca nedošlo konaním vodiča.



Tragicky sa 13. januára skončila aj jazda vtedy 57-ročného muža, ktorý smeroval od Trebišova na obec Veľaty. Prešiel s autom do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom. Aj v tomto prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Rozborom biologického materiálu u nebohého nezistili prítomnosť alkoholu. "Znalecké výsledky preukázali, že vodič viedol auto na rovnom úseku cesty v čase, keď mal pred sebou jazdiacu jazdnú súpravu. Tú sa rozhodol predísť aj napriek tomu, že hoci bola viditeľnosť dobrá, v protismere prichádzalo nákladné motorové vozidlo. Vzhľadom na rýchlosť vozidiel bolo viac než pravdepodobné, že tento manéver už nebude možné stihnúť," priblížila hovorkyňa. Trestné stíhanie aj v tomto prípade na základe výsledkov skúmaní ukončili, keďže na usmrtení vodiča nenesie vinu iná osoba.