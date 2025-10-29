< sekcia Regióny
V Bratislave obvinili Ukrajinca pre agresívne správanie v predajni
Päsťami udieral do vystaveného notebooku, ktorý hodil o zem, prelomil ho a šliapal po ňom.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Obvineniu čelí 38-ročný Oleksandr R. z Ukrajiny za agresívne správanie, ktorého sa dopustil začiatkom týždňa podvečer v predajni s elektronikou v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Zákazník bez akejkoľvek predchádzajúcej príčiny úderom sklenenou fľašou o stôl v predajni poškodil vrchnú časť dosky stola. Následne päsťami udieral do vystaveného notebooku, ktorý hodil o zem, prelomil ho a šliapal po ňom,“ priblížil Szeiff s tým, že škodu vyčíslili na takmer 4500 eur.
Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho na policajné oddelenie, kde bolo voči nemu vznesené obvinenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci. Umiestnený bol do cely policajného zaistenia.
