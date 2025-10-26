Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
Polícia upozornila na nefunkčnú signalizáciu na Ivanskej ceste

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodičov vyzvala, aby sa úseku radšej vyhli.

Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Polícia upozornila vodičov na nefunkčnú svetelnú signalizáciu na železničnom priecestí s označením SP 2079 v bratislavskej mestskej časti Ružinov na Ivanskej - Vrakunskej ceste. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Vodičov vyzvala, aby sa úseku radšej vyhli.

„Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vyzývajú vodičov, aby pri prejazde týmto priecestím zvýšili pozornosť a boli mimoriadne opatrní,“ uviedla Šimková.

Doplnila, že na mieste sa nachádzajú policajné hliadky, ktoré usmerňujú premávku pri prejazde priecestím.
