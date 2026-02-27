Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZVOĽTE INÚ TRASU: Tieto železničné priecestia budú cez víkend uzavreté

Na snímke uzavretie železničného priecestia. Foto: TASR - Pavol Zachar

Žiadame verejnosť o rešpektovanie dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť v daných lokalitách, vyzvali policajti.

Bratislava 27. februára (TASR) - Viaceré železničné priecestia v Bratislave budú od soboty (28. 2.) 7.00 h do nedele (1. 3.) 18.00 h pre stavebné práce uzavreté. Obmedzenie sa bude týkať priecestí na Ivanskej ceste, Vrakunskej ceste a na ulici Na piesku. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia. V čase uzávery budú obmedzené aj niektoré linky hromadnej dopravy.

Žiadame verejnosť o rešpektovanie dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť v daných lokalitách,“ vyzvali policajti.

Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti upozornil, že uzávera ovplyvní premávku liniek 63, 67, 78, 163 a N70. „Linky 63 a 163 budú v oboch smeroch medzi zastávkami Klientske centrum a Avion Shopping Park premávať obchádzkovou trasou cez Rožňavskú a Galvaniho. Po trase obslúžia zastávky Slovinská, Depo Trnávka, Bojnická, Na križovatkách a Ivanská cesta (len smer Klientske centrum). Zastávky Trnavská cesta, Martinský cintorín, Clementisova, Slowackého a Ivanská cesta (len smer Klientske centrum) nebudú obsluhované,“ avizoval.

Linky 67 a 78 budú premávať v dvoch častiach. Prvá časť oboch liniek bude premávať na trase Astronomická - Vrakunská. Druhá časť pôjde z Vrakunskej ďalej po svojich pôvodných trasách. Medzi časťami liniek bude na zastávke možný peší prestup.

V noci zo soboty na nedeľu sa obmedzenie dotkne aj nočnej linky N70. Medzi zastávkami Tomášikova a Toryská bude premávať odklonom cez Tomášikovu, Gagarinovu, Popradskú, Vrakunskú a Uzbeckú. Na odklonovej trase nebudú spoje zastavovať na žiadnej zastávke. Obsluhu zastávok na pôvodnej trase N70 zabezpečíme náhradnou linkou X70, ktorá bude premávať na trase Toryská - Hradská - Vrakunská (železničné priecestie) a späť,“ doplnil podnik.
