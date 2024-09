Polícia upozornila na zvýšený pohyb bežkýň v Bratislave v sobotu

Bratislava 20. septembra (TASR) - Polícia v súvislosti so sobotňajším (21. 9.) ženským behom v Bratislave upozornila cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky na zvýšený pohyb v úseku hrádze medzi Prístavným mostom a Starým mostom. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vyzýva na zvýšenie opatrnosti.



V uvedom úseku polícia očakáva zvýšený pohyb čase od 9.00 h do 13.00 h a od 15.00 h do 17.30 h. "Prejazd a pohyb na hrádzi bude v uvedenom úseku priebežne regulovaný v závislosti od pohybu bežkýň. Cyklistom odporúčame, aby si svoju jazdu naplánovali inou trasou," dodali policajti.