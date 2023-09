Polícia upozorňuje motoristov na pelotón cyklistov v Košickom kraji

Košice 12. septembra (TASR) - Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť na presun cyklistického pelotónu po cestách Košického kraja v súvislosti s 67. ročníkom medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorý odštartuje v stredu o 10.15 h na košickej Hlavnej ulici. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Cyklisti sa budú pohybovať po hlavných cestných ťahoch a budú jazdiť počas plnej premávky. Na začiatku aj konci sprievodu ich bude sprevádzať policajné vozidlo, prípadne motocykel, spolu s vozidlami organizátorov. "Aby sme však predišli možným kolíziám a cyklistom zabezpečili plynulý prejazd, policajti budú na nevyhnutne potrebný čas, a to len počas prejazdu cyklistického pelotónu uzatvárať najmä križovatky ulíc, kruhové objazdy, neprehľadné úseky ciest," spresnila.



Na priechodoch pre chodcov budú policajti dohliadať, aby počas prejazdu cyklistického pelotónu nedošlo k vstupu chodcov na súťažnú trať a následnému stretu.



Trasa vedie z Košíc cez okresy Košice-okolie, Trebišov, a späť cez obce v okrese Košice-okolie. Prvý súťažný deň ukončia cyklisti opäť v centre Košíc. V súvislosti s pretekmi Dopravný podnik mesta Košice informoval, že bude potrebné rátať s meškaním a obmedzením na dotknutých linkách MHD v čase približne od 10.00 do 14.30 h.



Policajný zbor apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách ohľaduplní, rešpektovali pokyny jeho príslušníkov a na nevyhnutne potrebný čas strpeli opatrenia pre bezpečnosť pretekárov. "Obraciame sa aj na verejnosť, ktorá sa rozhodne súťažiacich povzbudzovať popri súťažnej trati, aby cyklistom nevstupovali do jazdnej dráhy, neprebehovali z jednej strany cesty na druhú, nevhadzovali predmety do jazdnej dráhy a zdržiavali sa iba na vopred určených a ohraničených miestach," dodala Ivanová.