Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici pri Svrčinovci

Svrčinovec 21. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na aktuálne dopravné obmedzenia na diaľničnej križovatke D3/11 pri Svrčinovci v okrese Čadca. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Roman Hájek, obmedzenia súvisia s výmenou mostného záveru na moste nad železničnou traťou a Šľahorovým potokom.



"V prvej etape sa bude pracovať v pruhu smerujúcom na diaľnicu D3 od cesty I/11. V druhej etape sa pracovisko presunie do pruhu smerujúceho z diaľnice D3. Počas prác bude premávka zjednosmernená a vozidlám nebude povolený vjazd na diaľnicu, no zjazd na cestu I/11 bude povolený," priblížil Hájek.



Doplnil, že pre prístup na diaľnicu smerom do Poľska bude zriadená obchádzková trasa. "Vodičov vyzývame, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali pokyny. Pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením," dodal Hájek s tým, že čiastočná uzávera na diaľnici D3 potrvá do 30. novembra.