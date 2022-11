Polícia upozorňuje na bezpečnosť na cintorínoch

Bratislava 1. novembra (TASR) - Policajti upozorňujú na bezpečnosť a obozretnosť na cintorínoch aj počas Sviatku Všetkých svätých. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia v Bratislavskom kraji.



Odporúča vodičom, aby zvýšili ohľaduplnosť a pozornosť voči chodcom. Vo svojich vozidlách by tiež nemali nechávať viditeľne položené osobné veci a cennosti.



Chodci by podľa polície mali počas zníženej viditeľnosti používať reflexné prvky. Na hroboch by nemali nechávať voľne položené kabelky či iné svoje veci.