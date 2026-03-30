Pondelok 30. marec 2026Meniny má Vieroslava
Polícia upozorňuje na blokovanú cestu I/66 za obcou Vernár

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Na mieste je skrížený kamión.

Autor TASR
Vernár 30. marca (TASR) - Polícia upozorňuje na blokovanú cestu I/66 za obcou Vernár, okres Poprad, v smere na Telgárt. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že na mieste je skrížený kamión, a úsek je preto momentálne neprejazdný. Horský priechod Vernár je tak aktuálne uzatvorený v oboch smeroch. Situáciu na cestách v regióne komplikuje husté sneženie.

„Na mieste zasahujú policajné hliadky aj cestári. Žiadame o zvýšenú opatrnosť a zváženie obchádzkových trás,“ upozornila polícia a vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sledovali aktuálne informácie o doprave a jazdili bezpečne.

