POZOR: Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty I/64 v Žiline

Žilina 21. októbra (TASR) – Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru cesty I/64 v Žiline od stredy do 5. novembra počas realizácie dopravného značenia v rámci stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že premávka bude usmernená v dvojpruhových jazdných pásoch do jedného jazdného pruhu so šírkou minimálne 3,5 metra dopravným značením. "Na zjazdnej vetve na Bytčickú ulicu bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu, usmernená regulovčíkmi," uviedol Moravčík.



"Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia, respektíve osôb riadiacich premávku," dodal krajský policajný hovorca.