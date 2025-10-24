< sekcia Regióny
Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty Kapušany - Lada
Autor TASR
Prešov 24. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru cesty I/18 v úseku Kapušany - Lada z dôvodu stavebných prác. Uzávera bude v sobotu (25. 10.) v čase od 7.00 h do približne 17.00 h. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, v mieste uzávery bude premávka vedená jednosmerne, striedavo riadená prostredníctvom dočasného dopravného značenia a „regulovčíkov“ za prítomnosti hliadky Policajného zboru.
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť počas trvania prác.
