Pondelok 25. máj 2026
Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na Spiši

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Autor TASR
Spišský Štvrtok 25. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na Spiši. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že obmedzenie začne platiť v pondelok od 10.00 h a potrvá takmer mesiac.

„Do polnoci 21. júna bude čiastočná uzávera diaľnice D1 v úseku Spišský Štvrtok - Poprad východ, a to z dôvodu náteru zábradlia ľavého mosta,“ uviedla hovorkyňa s tým, že doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
