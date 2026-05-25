Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na Spiši
Autor TASR
Spišský Štvrtok 25. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na Spiši. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že obmedzenie začne platiť v pondelok od 10.00 h a potrvá takmer mesiac.
„Do polnoci 21. júna bude čiastočná uzávera diaľnice D1 v úseku Spišský Štvrtok - Poprad východ, a to z dôvodu náteru zábradlia ľavého mosta,“ uviedla hovorkyňa s tým, že doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
