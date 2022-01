BUĎTE OPATRNÍ: Podvodníci to opäť skúšajú s telefonátmi

Bratislava 26. januára (TASR) – Polícia upozorňuje na ďalší podvodný telefonát v Bratislavskom kraji. Páchateľ pod zámienkou získal od seniorky prístup do internetbankingu. Do účtu sa následne prihlásil a neoprávnene vykonal platby vo výške takmer 1600 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Seniorke uviedol, že na jej bankovom účte došlo k neoprávnenej transakcii, ktorú môže iba on zvrátiť. Pod touto zámienkou od nej vylákal prihlasovacie heslo do aplikácie internetbanking, ktoré mu dôverčivá seniorka prezradila," priblížila hovorkyňa.



Bratislavská krajská polícia v tejto súvislosti apeluje na občanov, aby v podobných prípadoch neposkytovali žiadne údaje k bankovým službám či produktom. "Cieľom týchto volaní a internetovej komunikácie je iba jediné – získať a vylákať od vás vaše peniaze."