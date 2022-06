Polícia upozorňuje na dodržiavanie prestávok počas jázd s vozidlom

Bratislava 6. júna (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dodržiavanie prestávok počas dlhších jázd s vozidlom. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff po tom, čo policajti diaľničného oddelenia Malacky vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody s účasťou osobného motorového vozidla a autobusu, ktorá sa stala v nedeľu (5. 6.) na diaľnici D2 v smere do Bratislavy.



"Podľa doterajších informácií 37-ročný vodič vozidla BMW sa pravdepodobne z dôvodu únavy dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, pričom došlo k jeho nárazu do zadnej časti autobusu značky Mercedes, ktorý išiel pred ním," uviedol Szeiff. V dôsledku zrážky vozidlo BMW zišlo do priekopy mimo vozovky. Pri nehode utrpel spolujazdec vo vozidle ťažké zranenia a vodič ľahké zranenia.



Prítomnosť alkoholu v dychu vodičov oboch vozidiel bola vykonanou dychovou skúškou podľa Szeiffa vylúčená. "Celková škoda spôsobená nehodou bola vyčíslená na zhruba 6000 eur. K zraneniu iných osôb v súvislosti s nehodou nedošlo," doplnil Szeiff.



Polícia vodičov aj v tejto súvislosti vyzýva, aby sa počas jazdy vozidlom správali zodpovedne nielen voči sebe, ale aj iným účastníkom cestnej premávky. Zároveň, aby nepreceňovali svoje šoférske zručnosti a dodržiavali prestávky počas dlhších jázd s vozidlom.