Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okresoch Skalica a Senica

Senica/Skalica 21. júna (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na čiastočné uzávery troch úsekov cesty prvej triedy od Bielej hory až po obec Radošovce v okresoch Senica a Skalica z dôvodu veľkoplošných opráv. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.



Ako doplnila, premávka v týchto úsekoch bude riadená dočasným dopravným značením, cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne pracovníkmi stavby. „Osobné a menšie nákladné autá budú miestami prechádzať striedavo v jednom jazdnom pruhu. Vodiči nákladných áut s dĺžkou nad desať metrov budú musieť použiť vyznačené obchádzky," informovala Antalová.



Od 23. júna do 20. júla treba s čiastočnou uzáverou počítať na úseku horský priechod Biela hora, Jablonica – Trstín, od 23. júna do 8. augusta v meste Senica, úplná uzávera bude v meste Senica v mieste okružnej križovatky ulíc Sotinská a Obchodná 9. až 11. júla a od 21. júna do 18. júla bude čiastočná uzávera na úseku cesty Radošovce – Lopašov.



„Polícia žiada vodičov, aby na týchto úsekoch zvýšili svoju pozornosť, boli trpezliví a navzájom ohľaduplní," apeluje krajská policajná hovorkyňa.