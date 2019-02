Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pre návštevu M. Pompea

Polícia žiada vodičov, ktorí v utorok plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby svoj príchod naplánovali najneskôr do 8.30 h.

Bratislava 9. februára (TASR) – Polícia upozorňuje vodičov v Bratislave na utorkové (12.2.) rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré nastanú pre návštevu amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea. Obmedzenia sa budú týkať najmä širšieho centra Bratislavy, ako aj hlavných príjazdových ciest do hlavného mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



V utorok od 08.30 h dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska. Dôjde preto k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1, a to v úseku od Zlatých pieskov po Most Lafranconi, ďalej Botanickej ulice a Devínskej cesty. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 10.00 h. Následne asi od 10.00 h do 14.30 h bude striedavo obmedzovaná doprava na komunikáciách v centre mesta, a to Mlynská dolina, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo námestie, Nám. 1. mája, Banskobystrická, Štefánikova a Staromestská.



"V čase od 13.30 h dôjde k obmedzeniu v premávke pri presune delegácie z centra mesta. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1, a to v úseku od Einsteinovej ulice po výjazd na bratislavské letisko. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 15.00 h," spresnila Mihalíková.



Polícia žiada vodičov, ktorí v utorok plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby svoj príchod naplánovali najneskôr do 8.30 h. Následne vodičom odporúča polícia využitie diaľnice až po 10.00 h. V popoludňajších hodinách v utorok žiada polícia vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do 14.00 h. Vodičom odporúčajú policajti použiť diaľnicu až po 15.00 h. "Vodičov žiadame, aby pokiaľ je to možné, sa uvedeným úsekom vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy a boli trpezliví," podotkla Mihalíková.



Pompeo navštívi budúci týždeň Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Potom zavíta do Belgicka a Írska. Hlavnými témami jeho turné budú úloha Číny v strednej Európy a spolupráca v oblasti obrany. Bude tiež spoluhostiteľom summitu o mieri a bezpečnosti na Blízkom východe, ktorý sa má 13.-14. februára konať vo Varšave. S Pompeom na Slovensku bude v utorok rokovať minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). "Ministri nadviažu na svoje washingtonské stretnutie z novembra 2018 a prerokujú bilaterálne otázky, aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické témy, ako aj priority nášho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)," uviedol rezort zahraničných vecí.