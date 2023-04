Bratislava 14. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okrese Pezinok. Zhruba do polovice júna sú plánované práce na cestách III. triedy medzi Modrou a Šenkvicami a Šenkvicami a Pezinkom.



Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti priblížila, že obmedzenia budú na ceste III/1086 od okružnej križovatky lokality Panholec po križovatku v obci Šenkvice pri čerpacej stanici a tiež na ceste III/1046 od konca Modry po vjazd do Šenkvíc. Obmedzenia súvisia s recykláciou asfaltových zmesí za studena.



"Na uvedených úsekoch bude doprava smerovaná dočasným dopravným značením v jednosmernej premávke vždy v jednom jazdnom pruhu (v druhom jazdnom pruhu budú prebiehať stavebné práce). Zjednosmernenie dopravy bude orientované v smere jazdy od mesta Modra do mesta Pezinok," priblížila polícia s tým, že cestná svetelná signalizácia v Šenkviciach bude počas obmedzení mimo prevádzky.



Polícia apeluje na vodičov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a boli obzvlášť opatrní.