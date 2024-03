Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na ceste I/18 pod Strečnom

Strečno 9. marca (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia z dôvodu prác na ceste I/18 v Strečne. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Premávka bude v sobotu do 8.00 h obmedzená do jedného jazdného pruhu. "Dopravu budú na mieste riadiť striedavo v jednom jazdnom pruhu hliadky Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Premávku budú na nevyhnutne potrebnú dobu uzatvárať v obidvoch smeroch," uviedla polícia.



Doplnila, že policajné hliadky budú v sobotu do 17.00 h a v nedeľu (10. 3.) od 8.00 do 14.00 h krátkodobo úplne uzatvárať premávku, maximálne na 30 minút. "Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov polície a oprávnených osôb," vyzvala.



Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.