Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Bratislave

Bratislava 11. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na Vajnorskej ulici v Bratislave. Vodičom odporúča pozorne sledovať prenosné dopravné značenie. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"V úseku od Českej ulice po Škultétyho ulicu je Vajnorská ulica v smere do mesta uzavretá. Obchádzková trasa je vedená cez Českú ulicu na Kukučínovu. Vozidlá nad 7,5 t majú obchádzku cez Kutuzovovu na Kukučínovu ulicu smerom na Trnavské mýto," priblížila polícia s tým, že termín uzávery je do 30. septembra.



Druhé dopravné obmedzenie na Vajnorskej ulici je od križovatky s Bojnickou ulicou a pokračuje na Starú Vajnorskú až po konečnú zastávku električiek na Zlatých pieskoch. Dôvodom je rekonštrukcia električkovej trate. "Prejazdný je v tomto úseku pravý jazdný pruh," dodala polícia. Obmedzenie potrvá do 15. júla.