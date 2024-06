Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v Chorvátskom Grobe

Bratislava 11. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie, ktoré v Chorvátskom Grobe (okres Senec) potrvá predbežne do konca augusta. Dôvodom je revitalizácia cesty a jej čiastočná uzávera. Doprava bude vedená striedavo. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



S dopravným obmedzením je potrebné počítať na ceste III/1038 v intraviláne Chorvátskeho Grobu, ako aj smerom do obce Bernolákovo. "Vzhľadom na vykonávané práce je potrebné počítať so zdržaním, a preto žiadame vodičov o trpezlivosť a taktiež o zvýšenú pozornosť a opatrnosť," priblížili policajti.