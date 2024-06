Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na Záhorí

Bratislava 16. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie od pondelka (17. 6.) na Záhorí v úseku Láb - Plavecký Štvrtok a medzi obcami Rohožník a Sološnica. Dôvodom je revitalizácia cesty. Treba tam preto počítať so zdržaním. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách dáva vodičom do pozornosti dopravné obmedzenie, s ktorým je potrebné počítať od pondelka na ceste III/1103 v úseku Láb - Plavecký Štvrtok a na ceste II/501 v úseku medzi obcami Rohožník a Sološnica," uviedli policajti. V úsekoch bude podľa nich čiastočná uzávera so striedavou premávkou.



V tejto súvislosti žiadajú vodičov o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a opatrnosť.