< sekcia Regióny
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na Štrbskom Plese
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a zaparkovali na alternatívnych parkoviskách, kde to kapacita umožňuje.
Autor TASR
Štrba 9. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie vo Vysokých Tatrách. „Z dôvodu zaplnenia kapacít parkovísk na Štrbskom Plese sa uzatvára cesta II/538 smerujúca na Štrbské Pleso,“ uviedla v sobotu popoludní prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a zaparkovali na alternatívnych parkoviskách, kde to kapacita umožňuje.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a zaparkovali na alternatívnych parkoviskách, kde to kapacita umožňuje.