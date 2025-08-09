Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. august 2025Meniny má Ľubomíra
< sekcia Regióny

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na Štrbskom Plese

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a zaparkovali na alternatívnych parkoviskách, kde to kapacita umožňuje.

Autor TASR
Štrba 9. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie vo Vysokých Tatrách. „Z dôvodu zaplnenia kapacít parkovísk na Štrbskom Plese sa uzatvára cesta II/538 smerujúca na Štrbské Pleso,“ uviedla v sobotu popoludní prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny a zaparkovali na alternatívnych parkoviskách, kde to kapacita umožňuje.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život