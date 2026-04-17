Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Spišskom Štvrtku
Dôvodom je rekonštrukcia cesty a výstavby okružnej križovatky.
Autor TASR
Spišský Štvrtok 17. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia v obci Spišský Štvrtok v okrese Levoča na cestách II/536 a III/3227 z dôvodu rekonštrukcie cesty a výstavby okružnej križovatky. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Termín realizácie prác bude od soboty (18. 4.) rána do predpokladaného ukončenia 25. októbra. Ako uvádza, v prvej etape dôjde od soboty k úplnej uzávere komunikácie na približne tri dni.
„Obchádzková trasa bude vedená obojsmerne po Ulici obrancov mieru. V nasledujúcich etapách bude premávka vedená dočasnou úpravou - čiastočné obmedzenia, miestami jednosmerná premávka. Prejazd bude povolený len pre osobné motorové vozidlá a vozidlá do 7,5 tony. Vozidlám nad 7,5 tony bude prejazd zakázaný, odporúčaná obchádzka je cez Levoču a Harichovce,“ informuje polícia.
Vodičov polícia žiada o zvýšenú opatrnosť, dôsledné sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Dodržiavanie pravidiel bude kontrolované hliadkami Policajného zboru.
