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DOPRAVNÉ OBMEDZENIE PRI PREŠOVE: Na mieste sa tvoria rozsiahle kolóny

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Na mieste sú záchranné zložky, policajti udalosť dokumentujú a zároveň riadia premávku. Na mieste sa tvoria rozsiahle kolóny.

Autor TASR
Prešov 24. júna (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie pri Prešove. Ako informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, v stredu krátko po 6.00 h došlo na ceste I/18 z Kapušian do Prešova k udalosti v cestnej premávke.

Na mieste sú záchranné zložky, policajti udalosť dokumentujú a zároveň riadia premávku. Na mieste sa tvoria rozsiahle kolóny,“ uvádza polícia.

Vodičov žiada o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov polície a, ak je to možné, aby sa úseku vyhli.

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