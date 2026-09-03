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Polícia upozorňuje na obmedzenia pre sobotný nočný beh v Bratislave
Bratislava 3. septembra (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pre sobotný (5. 9.) nočný beh v Bratislave. Týkať sa budú najmä Starého Mesta a Petržalky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia pre sobotný (5. 9.) nočný beh v Bratislave. Týkať sa budú najmä Starého Mesta a Petržalky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Viedenská cesta a Krasovského ulica budú pre vodičov v čase približne od 19.15 h do 22.00 h uzavreté v úseku od Nového mosta (Most SNP) po križovatku pri Divadle Aréna,“ priblížila polícia. Od približne 19.55 h sa má začať postupne uzatvárať trasa hlavného behu. „Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä úsekov Šafárikovo námestie - Vajanského nábrežie - Rázusovo nábrežie - Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu - Žižkova ulica - Kapucínska ulica - Námestie SNP,“ uviedla polícia s tým, že obmedzenia potrvajú približne do 21.00 h.
Ako doplnila, jednotlivé úseky budú uzatvárané len na nevyhnutný čas, približne 20 až 40 minút, pričom doprava bude uvoľňovaná priebežne, bezprostredne po prebehnutí pelotónu bežcov. Bezpečnosť účastníkov podujatia a ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj plynulý priebeh dopravy budú zabezpečovať policajti, ktorí budú operatívne riadiť dopravu na dotknutých križovatkách a výjazdoch. Vodičov vyzývajú na pozornosť a rešpektovanie pokynov.
„Viedenská cesta a Krasovského ulica budú pre vodičov v čase približne od 19.15 h do 22.00 h uzavreté v úseku od Nového mosta (Most SNP) po križovatku pri Divadle Aréna,“ priblížila polícia. Od približne 19.55 h sa má začať postupne uzatvárať trasa hlavného behu. „Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä úsekov Šafárikovo námestie - Vajanského nábrežie - Rázusovo nábrežie - Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu - Žižkova ulica - Kapucínska ulica - Námestie SNP,“ uviedla polícia s tým, že obmedzenia potrvajú približne do 21.00 h.
Ako doplnila, jednotlivé úseky budú uzatvárané len na nevyhnutný čas, približne 20 až 40 minút, pričom doprava bude uvoľňovaná priebežne, bezprostredne po prebehnutí pelotónu bežcov. Bezpečnosť účastníkov podujatia a ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj plynulý priebeh dopravy budú zabezpečovať policajti, ktorí budú operatívne riadiť dopravu na dotknutých križovatkách a výjazdoch. Vodičov vyzývajú na pozornosť a rešpektovanie pokynov.