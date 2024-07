Polícia upozorňuje na kolóny na viacerých úsekoch v Žilinskom kraji

Žilina 7. júla (TASR) - Na viacerých úsekoch ciest prvej triedy v Žilinskom kraji sa pre hustú premávku v nedeľu popoludní tvoria kolóny. Upozornila na to žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Policajti spresnili, že vodiči sa na kolóny musia pripraviť na ceste I/18 v smere od Martina do Žiliny a I/18 v smere od Liptovského Mikuláša do Ružomberka. Hustá premávka je i na ceste I/59 v smere z Liptovskej Osady v okrese Ružomberok na Donovaly. Dôvodom sú práce na ceste, premávku v úseku riadi cestná svetelná signalizácia.



"Situáciu polícia monitoruje a v prípade potreby bude riadiť premávku. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú trpezlivosť a ohľaduplnosť," dodali policajti.